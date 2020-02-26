Совет Федерации одобрил закон о выделении маткапитала при рождении первого ребенка

Москва, 26 февраля. Совет Федерации одобрил закон о расширении программы материнского капитала. Документ был подготовлен в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь, в частности, идет не только о продлении срока действия соответствующих мер государственной поддержки до конца 2026 года, но и об их распространении на семьи, где появился первенец. Так, если ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2020 года, выплата составит 466 тысяч 617 рублей. Сумма капитала при рождении второго и последующих детей повысится до 616 тысяч 617 рублей.

В беседе с журналистом агентства свою позицию относительно принятого решения озвучила первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева.

«Бюджет к этому готов. Соответствующие поправки уже внесены, и мы планируем провести заседание комитета второго марта», — рассказала парламентарий.

По ее словам, изменения в законодательство, связанные с увеличением возможностей применения соответствующих выплат, всегда вносятся с учетом потребностей россиян.

«В данном случае мы говорим, в том числе, о дополнительных возможностях улучшения жилищных условий. Семьи смогут использовать средства на строительство дома на садовом участке. Я думаю, что время будет нас поправлять, и мы продолжим вносить новые предложения. Материнский капитал потому так и называется — мама сама понимает, что нужно ей, ее ребенку, ее семье», — отметила член фракции «Единая Россия».

Она уточнила, что избиратели часто обращаются с просьбой разрешить использование средств господдержки в еще не предусмотренных законодательством направлениях.

«Сегодня, не поверите, очень многие просят разрешить тратить материнский капитал на транспортные средства, кто-то просит разрешить на средства материнского капитала учиться самой маме», — рассказала Гусева.

Закон всегда «донастаивается», и это правильно, отметила депутат.

«Мы готовы ко всем этим изменениям, корректировкам бюджета. Самое главное, чтобы этот закон отвечал тем требованиям, о которых говорил президент в послании. Люди хотят семью, они хотят рожать детей, а государство готово им помогать в этом», — обратила внимание парламентарий.

В беседе с ФАН она также уточнила, считает ли возможным продление программы после 2026 года.

«Я думаю, что время покажет (будет ли продлена программа. — Прим. ФАН), но если обернуться назад: когда принимали закон о материнском капитале, он тоже был рассчитан на короткий промежуток времени. Но закон живой. Он оправдан. Он действительно востребован. Я думаю, мы доживем с вами точно до 2026 года, и увидим, что желающих воспользоваться материнским капиталом не уменьшится», — указала Гусева.

Она также выразила надежду, что такая поддержка со стороны государства позволит простимулировать рождаемость.