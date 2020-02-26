Лобода шокировала поклонников «бесовщиной» в новом психоделическом клипе

Москва, 26 февраля. Популярная певица Светлана Лобода представила клип на песню «Новый Рим» на своем YouTube-канале. Исполнительница шокировала поклонников необычным видео.

В начале клипа на землю падает летающая тарелка, из которой выбирается некое существо с щупальцами. Пришелец хватает оказавшихся поблизости землян и затем превращается в Лободу. Певица исполняет странные танцы на дороге. Также в клипе Лобода предстала перед фанатами в ковбойском наряде и откровенном леопардовом платье. Видео завершается растерзанием певицы несколькими мужчинами в костюмах ковбоев. Срежиссировал клип на песню «Новый Рим» Алан Бадоев.

Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей YouTube. Некоторые похвалили Лободу за эксперимент, однако многим клип показался слишком неординарным.

«Я думаю, это финиш, нет у нее ничего святого теперь», — написал один из поклонников поп-исполнительницы.

«Позовите священника, у нее шесть демонов Эмили Роуз», — призвал пользователь YouTube, намекая на фильм об экзорцизме.

«Обожаю Лободу и ее песни, но это полный треш… Некрасиво, дурацкие танцы, ей это не идет», — раскритиковала видео фанатка певицы.

«Этот клип — описание того, как я танцую в нетрезвом состоянии», — пошутили в комментариях.

«Это коронавирус какой-то, а не клип», — отметил подписчик канала Лободы.

«Бесовщина», — констатировала одна из комментаторов.

«Есть легкие нотки психоделического транса», — считает поклонник Лободы.

«Как-то клип и музыка совсем не дополняют друг друга. Прям шок», — написала пользовательница YouTube.

Ранее Светлану Лободу обвинили в «пьяных» танцах. Исполняя песню «Новый Рим» на Big Live Show 2020, певица несколько раз сделала движения, показавшиеся ее поклонникам странными, пишет «Газета.ру». Сама Лобода отреагировала на обвинения раритетным видео.