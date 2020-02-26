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Лобода шокировала поклонников «бесовщиной» в новом психоделическом клипе

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Лобода шокировала поклонников «бесовщиной» в новом психоделическом клипе

Москва, 26 февраля. Популярная певица Светлана Лобода представила клип на песню «Новый Рим» на своем YouTube-канале. Исполнительница шокировала поклонников необычным видео.

В начале клипа на землю падает летающая тарелка, из которой выбирается некое существо с щупальцами. Пришелец хватает оказавшихся поблизости землян и затем превращается в Лободу. Певица исполняет странные танцы на дороге. Также в клипе Лобода предстала перед фанатами в ковбойском наряде и откровенном леопардовом платье. Видео завершается растерзанием певицы несколькими мужчинами в костюмах ковбоев. Срежиссировал клип на песню «Новый Рим» Алан Бадоев.

Лобода шокировала поклонников «бесовщиной» в новом психоделическом клипе

Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей YouTube. Некоторые похвалили Лободу за эксперимент, однако многим клип показался слишком неординарным.

«Я думаю, это финиш, нет у нее ничего святого теперь», — написал один из поклонников поп-исполнительницы.

«Позовите священника, у нее шесть демонов Эмили Роуз», — призвал пользователь YouTube, намекая на фильм об экзорцизме.

«Обожаю Лободу и ее песни, но это полный треш… Некрасиво, дурацкие танцы, ей это не идет», — раскритиковала видео фанатка певицы.

«Этот клип — описание того, как я танцую в нетрезвом состоянии», — пошутили в комментариях.

«Это коронавирус какой-то, а не клип», — отметил подписчик канала Лободы.

«Бесовщина», — констатировала одна из комментаторов.

«Есть легкие нотки психоделического транса», — считает поклонник Лободы.

«Как-то клип и музыка совсем не дополняют друг друга. Прям шок», — написала пользовательница YouTube.

Лобода шокировала поклонников «бесовщиной» в новом психоделическом клипе

Ранее Светлану Лободу обвинили в «пьяных» танцах. Исполняя песню «Новый Рим» на Big Live Show 2020, певица несколько раз сделала движения, показавшиеся ее поклонникам странными, пишет «Газета.ру». Сама Лобода отреагировала на обвинения раритетным видео.

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Источник: YouTube
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