Алибасов хочет отправить на Евровидение-2020 своего кота Чучу

Москва, 26 февраля. Музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, кто достоин поехать на Евровидение-2020. Международный песенный конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Мнение о кандидатах от России высказали многие эксперты. Специалисты предлагают отправить на Евровидение известные и неизвестные музыкальные коллективы, но с самым экстравагантным предложением выступил известный продюсер из 90-х.

Как пишет iReactor, Алибасов назвал Евровидение «фигней».

«Давайте ответим на главный вопрос, что такое Евровидение? То есть американские звезды стали звездами, ну там Рэй Чарльз, Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, The Beatles, из-за этого конкурса? Нет. Они даже не знали о существовании такой фигни. Я клянусь, что был абсолютно убежден, что этого конкурса не существует, а он есть», — подчеркнул продюсер.

По его словам, на Евровидение в 2020 году от России должен поехать его кот Чуча. По мнению Алибасова, «спонтанный и резкий поступок» — отправить на конкурс кота — оценят в Европе. Алибсаов уточнил, что часто за личностью и ее победой в Европе стоит политическая составляющая.

«Я думаю, что представлять Россию должен мой кот Чуча. Он самый крутой. Во-первых, он выйдет голый, во-вторых, он идеально чувствует каждый звук, каждую ноту и каждую царапину. Мне казалось, конкурса нет уже, что он издох. Кроме ABBA, никто не стал героем массового сознания в Европе и за ее пределами. Я выйду с голой попой и рогами, это лучшая песня будет. Я прокричу, а не спою», — сказал Алибасов.

Как ранее писала «Газета.ru», музыкант Юрий Лоза поддержал решение Украины отправить на Евровидение-2020 артистов с песней на национальном языке.