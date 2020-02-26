Матвиенко поддержала идею ФАН пригласить ветерана Кужильного на парад Победы в Москву

Москва, 26 февраля. История Федерального агентства новостей о 95-летнем ветеране ВОВ Алексее Кужильном дошла до Совета Федерации — на пленарном заседании в среду, 26 февраля, сенатор Ольга Ковитиди по нашей просьбе озвучила его мечту попасть на парад Победы 9 мая 2020 года. Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко и поручила главе комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву организовать этот подарок ветерану.

«9 мая в этом году — особый день, 75-летие Победы. Вопрос, который я решилась озвучить верхней палате — чрезвычайно важный, — рассказала коллегам сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. — Алексей Николаевич Кужильный, 95 лет, ушел на фронт из Днепропетровска. Сейчас проживает в Донецке, он участник первого Парада Победы. Пять лет назад он пытался получить согласие, чтобы участвовать в параде Победы, но у него ничего не получилось».

Она уточнила, что ветеран обратился за помощью в ФАН, а агентство, в свою очередь, в соответствующие ведомства, но «ничего пока не получается».

Действительно, Федеральное агентство новостей направило от редакции ряд запросов в профильные ведомства и общественные организации. Наши обращения с историей ветерана отправлены в приемную администрации президента, в Минобороны РФ, в Государственную Думу, в организации «Волонтеры Победы», ДОСААФ России, «Офицеры России», Общероссийскую общественную организацию ветеранов ВС РФ, Общественную организацию «Боевое Братство», Российскую Ассоциацию Героев, Ассоциацию объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР), «Юнармию».

Одно из обращений мы передали лично в руки сенатору Ольге Ковитиди, и именно оно было озвучено на заседании Совета Федерации.

«Валентина Ивановна, убедительная просьба помочь участнику Великой Отечественной войны. Ему 95 лет, живет он сегодня в Донецке, он хочет участвовать в параде Победы», — сказала Ковитиди.

Валентина Матвиенко одобрила предложение Ковитиди и попросила коллег поддержать его.

«Я попрошу Бондарева Виктора Николаевича этот вопрос проработать, — отреагировала спикер Совфеда. — Если нужно мое участие — я подключусь безусловно. Давайте сделаем нашему уважаемому ветерану такой подарок».

Об исполнении поручения Виктор Бондарев должен будет доложить спикеру верхней палаты парламента лично.

Добавим, что истории ветерана Алексея Кужильного Федеральное агентство новостей посвятило отдельную рубрику «Дед Победы». Надеемся, что в этот раз Алексей Николаевич получит квоту на участие в торжествах, посвященных 9 мая.