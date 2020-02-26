Сурков подтвердил, что Зеленский «не лох»

Москва, 26 февраля. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков оценил украинского лидера Владимира Зеленского его же собственной фразой «я не лох».

«Во всяком случае [на нормандском саммите] в Париже все приняли его за президента… У него легкость необыкновенная в мыслях», — сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованном на портале «Актуальные комментарии».

Напомним, фраза «я президент Украины, а не лох» превратилась в мем после поездки Зеленского в Донбасс 26 октября минувшего года. Президент Украины прибыл в поселок Золотое в Донбассе, где должен был состояться отвод ВСУ. Этим были крайне недовольны боевики батальона «Азов». Попытка поговорить с ними переросла в перепалку, в ходе которой Зеленский упрекнул одного из них в неподобающем отношении.

«Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я ж не лох какой-то», — сказал украинский лидер.

Это резкое высказывание породило огромное количество шуток. Хэштег #нелох попал в топы Twitter. 29 октября кортеж Зеленского в Мариуполе встречали плакатами и треком «Я не лох, я президент этой страны, мне 42», пишет «Царьград».

Напомним, приказ об увольнении Владислава Суркова президент РФ Владимир Путин подписал 18 февраля. Этот пост Сурков покинул по собственному желанию. Вместо него украинское направление теперь курирует новый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.