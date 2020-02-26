Участника «Правого сектора» Пирожка приговорили к четырем годам колонии

Москва, 26 февраля. Суд приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве члена запрещенной в России украинской организации «Правый сектор»1 Игоря Пирожка. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и области.

Соответствующее решение вынес Второй Западный окружной военный суд, гражданина Украины Игоря Пирожка признали виновным в осуществлении экстремистской деятельности и оправдании терроризма (ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его по решению суда отправили в колонию общего режима на четыре года. Кроме того, Пирожка ограничили в пользовании Интернетом и администрировании групп на три года.

Во время судебного заседания гражданин Украины частично признал свою вину.

Напомним, в апреле член запрещенной в России украинской радикальной группировки «Правый сектор» Игорь Пирожок был задержан в Московском регионе. В ФСБ РФ уточнили, что в состав группировки он вступил еще в 2014 году и действовал под псевдонимом Чирка Роман. По данным ведомства, Пирожок был руководителем отряда «Хорти» («Борзые»), предназначенного для ведения партизанской войны против РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.