Путин осудил призывы в Сети убивать детей сотрудников Росгвардии

Москва, 26 февраля. Президент РФ Владимир Путин выразил негодование по поводу призывов убивать детей сотрудников Росгвардии, появившихся в Сети после незаконных уличных акций в Москве в августе 2019 года.

По мнению национального лидера, таким образом можно спровоцировать обострение ситуации в стране.

«Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это, знаете, можно как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется», — заявил Путин.

Осудив подобные высказывания, он также добавил, что «с этим не шутят». Российский президент подчеркнул, что правоохранители «выполняют свой долг».

«Они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях», — считает глава государства.

Путин заметил, что правоохранители действуют в рамках закона, комментируя сообщения об их жесткости.

«Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», — подчеркнул президент.

По его словам, участники митингов также не должны нарушать закон, допускать повреждение чужого имущества.

«Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. <…> Нельзя этого допускать», — заключил Путин.

Напомним, после незаконных уличных акций в Москве, прошедших в августе 2019 года, в Сети появились угрозы в адрес детей правоохранителей, обеспечивавших порядок на данных мероприятиях.

Позже за распространение экстремистских призывов на пять лет был осужден блогер Владислав Синица.