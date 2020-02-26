Реконструктор Клим Жуков эмоционально призвал к ужесточению борьбы с «пятой колонной»

Незаконные акции, направленные на дестабилизацию ситуации в России, которые прошли летом-осенью 2019 года, явились следствием вмешательства Запада. Об этом говорят данные экспертов и журналистов, в частности, такие свидетельства были получены в ходе расследований Федерального агентства новостей. Материалы ФАН были среди свидетельств, которые легли в основу выводов парламентской комиссии, что за так называемыми «московскими протестами» стоят структуры США и других западных кураторов российской оппозиции.

Если летом предлог для незаконных митингов был связан с выборами в Мосгордуму, то сегодня «пятая колонна» нашла новый повод для незаконных акций — дело о запрещенной в РФ террористической организации «Сеть». В Пензе семи фигурантам дела уже вынесены приговоры — от шести до 18 лет лишения свободы. Слушания продолжаются в Петербурге, и уже первый их день сопровождался попытками либералов устроить незаконные акции протеста.

Кроме того, в Петербурге в ближайшие дни ожидаются незаконные акции, посвященные пятилетию со дня убийства политика Бориса Немцова (власти отказались согласовать марш оппозиции 29 февраля, поскольку заявка на акцию была составлена безграмотно).

В связи с этим возникает вопрос — не пора ли ужесточить ответственность за незаконные митинги и вообще за антироссийскую деятельность проплаченной Западом так называемой «оппозиции». В частности, об этом шла речь на круглом столе в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей, где обсуждалось давление на Россию западных интернет-гигантов.

В ходе дискуссии и в кулуарах мероприятия депутат Госдумы Евгений Марченко рассказал о своей законодательной инициативе ввести уголовную ответственность за осуществление политической деятельности на территории РФ за зарубежные деньги. Если закон будет принят, за проплаченные западными кураторами незаконные митинги организаторы могут «присесть» на срок до пяти лет, поясняет Марченко.

О том, что против России ведется необъявленная война, в ходе круглого стола говорил известный историк-реконструктор, писатель и блогер Клим Жуков. По его мнению, для противостояния влиянию Запада в нашей стране делается недостаточно. И дело не столько в отсутствии необходимых законов (таковые, по мнению публициста, как раз имеются), сколько в недостаточно жестком им следовании, а также в том, что есть «неприкасаемые», которым, как говорится, закон не писан.

«Мы ничего не делаем в базисе, я вижу только сомнительные слабые метания. Это все равно, что смазывать зеленкой голову больного раком!» — эмоционально подчеркнул Жуков.

Более жесткая политика по отношению к «пятой колонне» необходима, поскольку, «наши западные партнеры хотят нас сожрать», считает историк. По мнению Клима Жукова, против России сегодня ведется самая настоящая война, и в методах этой войны нам стоит брать пример с Запада.

«У них там закон крайне суров, в частности, у европейцев он имеет железное правоприменение, — подчеркнул историк в беседе с корреспондентом ФАН в кулуарах круглого стола. — Там, на Западе, если ты нарушил закон, будь уверен — отвечать, скорее всего, придется. Вне зависимости — хороший этот закон или плохой, власть на Западе устроена так, что закон будет соблюден, и это повсеместно демонстрируется».

Именно такой последовательности в соблюдении даже имеющихся законов нам не хватает, сетует Жуков.

«У нас даже правильные жесткие законы иногда непонятно, как и против кого применяют, и такая непрозрачность вызывает недоумение, — говорит собеседник ФАН. — У нас есть закон о СМИ и физлицах — иностранных агентах, закон о запрещении оправдания нацизма, закон о запрещении оправдания терроризма и так далее. Но применятся эти правильные законы далеко не ко всем, к кому следовало бы. Такое впечатление, что есть целая плеяда «неприкасаемых», которым закон не писан».

В качестве примера отсутствия в России адекватной законодательной реакции на антигосударственные заявления Клим Жуков привел историю с судьей конституционного суда Константином Арановским. Напомним, несколько дней назад разразился скандал после заявления Арановского, что Советский Союз якобы был «незаконно созданным государством» и что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

«Представьте себе, такое заявление сделал бы кто-то в британском парламенте, — говорит Жуков. — Гарантирую, сейчас же появились бы машины с мигалками! И вопрос решался бы только в такой плоскости: в какую машину его забирать — в белую, с завязанными сзади рукавами рубашки; либо в синюю — с «браслетами» (наручниками) спереди. Гарантирую, он бы тут же лишился своего поста и, как минимум, попал под следствие. А у нас людей, которые прямо нарушают ими же принятые законы, сотни. Такая законодательная система, когда здесь работает, а здесь не работает, не может быть эффективной», — подчеркнул Клим Жуков.

Отметим, когда в штаб-квартире петербургского отделения партии «Яблоко» организовали выставку в поддержку фигурантов дела «Сети», на организаторов было подано заявление в правоохранительные органы. Кураторов выставки обвинили в оправдании терроризма, дело в настоящий момент рассматривается.

Как проходит судебное разбирательство по делу «Сети» в Петербурге следите по репортажам Федерального агентства новостей.