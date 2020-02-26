Путин призвал оппозиционеров предъявить позитивную программу вместо критики власти

Москва, 26 февраля. Президент РФ Владимир Путин призвал российскую оппозицию представить своим избирателям позитивную программу, а не только критиковать власть.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это [оппозиционеры] именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что критика, несомненно, нужна, но ее одной недостаточно для эффективного развития государства. Кроме того, президент напомнил, что современные коммуникации позволяют доносить до населения любую точку зрения, поэтому устраивать незаконные митинги совершенно необязательно.

«Интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, придут, где бы вы ни были», — заявил российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента, организаторы несанкционированных акций специально провоцируют силовиков, чтобы вызвать резонанс в обществе. Путин отметил, что таким образом оппозиционеры хотят выставить себя «героями», способными «с рвением защищать интересы граждан».

Ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров призвал ужесточить наказание для организаторов и участников незаконных акций. По его словам, персоны, устраивающие несанкционированные митинги, целенаправленно толкают людей на нарушение закона.