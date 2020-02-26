Москва, 26 февраля. Телеведущая Лера Кудрявцева показала фотографию, сделанную 25 лет назад. Снимок она опубликовала в Instagram. Кудрявцева шокировала поклонников снимком в троллейбусе 25-летней давности. Необычная фотография вызвала в основном приятные впечатления у ее друзей и поклонников.

«Какая девочка родная!» — написала в комментариях коллега звезды Олеся Судзиловская. «Халеська», — оценил образ актер и телеведущий Оскар Кучера. «Ни на кого она не похожа, они на нее — возможно», — написала под постом фигуристка Анастасия Гребенкина.

При этом один из поклонников Кудрявцевой поинтересовался: «На этой фотографии вы здесь уже мама?». Телеведущая ответила: «Да».

Напомним, в декабре британское издание Daily Mail посвятило статью экстренной операции российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Материал сопровождался медицинскими пояснениями о потенциальных угрозах силиконовых имплантов.

Британские журналисты подробно описали проблему, с которой столкнулась 48-летняя Лера Кудрявцева, и сообщили, что она сейчас проходит курс реабилитации. Как говорилось в статье, рубцевание может стать причиной отеков, боли и уплотнения тканей. Читателей предупредили, что силиконовые импланты могут быть недолговечными. Также британские журналисты сопроводили публикацию фотографиями телеведущей, где она позирует обнаженной.

Ранее Кудрявцевой пришлось в экстренном порядке перенести хирургическое вмешательство по удалению силикона из тканей. Вытекшая из силиконового импланта жидкость попала к ней в организм. Как утверждает сама телеведущая, операция была очень агрессивной.

Ведущая говорит, что установила грудные импланты еще 15 лет назад в Санкт-Петербурге и на них действует пожизненная гарантия. Проблема заключалась в одном импланте, который порвался и протекал.

Как писала «Газета.ru», Кудрявцева показала фигуру после удаления грудных имплантов.