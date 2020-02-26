Экс-продюсер «Руки вверх!» раскрыл, сколько стоила раскрутка Баскова

Москва, 26 февраля. Бывший продюсер поп-группы «Руки вверх!» Андрей Маликов рассказал подробности продвижения певца Николая Баскова. Таким образом экс-наставник прокомментировал фильм о шоу-бизнесе 90-х, вышедший на канале ТВЦ.

По словам Маликова, еще на старте карьеры в раскрутку Баскова вложился влиятельный продюсер.

«Депутат, бизнесмен, у него глобальная фармкомпания, он еще Колю Баскова на своей дочке женил, по-моему, он год с ней прожил», — отметил бывший наставник звезд поп-сцены.

Он заявил, что на продвижение артиста было потрачено около двух миллионов долларов, передает телеканал «Царьград».

«Они очень быстро отбили в течение года, потому что было очень точное позиционирование Николая — ниша: нувориши, все эти декольте, бабочки и так далее. Такой высший свет», — пояснил Маликов.

После того, как творчество Баскова стало приносить серьезный доход, некие силы пытались отстранить его продюсера от руководства.

«Его выручал Иосиф Давидович (Кобзон. — Прим. ФАН). Это точная история. Приехал, пообщался с ним, все поняли, встретился с людьми, и вопросы закрылись, и люди отстали», — добавил Маликов.

По данным открытых источников, первой супругой Баскова была Светлана Шпигель, а продюсером – ее отец Борис Шпигель, который также известен тем, что возглавляет фармацевтическую компанию «Биотэк» и является членом Совета Федерации.

Кроме того, Маликов признался, что сам попал в аналогичную ситуацию, как только «Руки вверх!» стали популярными, экс-продюсер остался не у дел.