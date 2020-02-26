Сурков рассказал о шансах Украины вернуть Донбасс

Москва, 26 февраля. Бывший помощник президента России Владислав Сурков рассказал о будущем отношений Москвы и Киева и шансах возращения Донбасса в состав Украины.

По словам Суркова, отношения Москвы и Киева никогда не были простыми, «даже когда Украина была в составе России».

«Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся», — сказал экс-помощник главы государства в интервью изданию «Актуальные комментарии».

По мнению Суркова, единственный метод нормализации отношений — принуждение силой к братским отношениям. Более того, этот способ, как указал политик, исторически доказал свою эффективность.

Говоря о Донбассе, Сурков заявил, что для него это в первую очередь люди. Они настоящие воины, которые «взялись за эту тяжелую работу», отвечая на военную кампанию Киева против них, и справились. Причем по мнению экс-помощника российского лидера, тяжелые испытания выпали не только на тех, кто защищает республики, но и на простых жителей Донбасса.

«Все они герои. Как есть города-герои, так там весь народ — герой», — сказал Сурков.

Он также высказал свое мнение, вернется ли Донбасс в состав Украины.

«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», — добавил он.

Отношения между Москвой и Киевом усугубились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новое украинское руководство обвинило РФ «во вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик. По последним данным, жертвами внутриукраинского конфликта стали свыше 13 тысяч человек.