Задержание подростков, планировавших школьную резню в Саратове, сняли на видео

Саратов, 26 февраля. Кадры с места задержания двух подростков, планировавших массовое убийство в школе, появились в Сети.

Спецоперацию провели сотрудники ФСБ. По данным силового ведомства, нападение злоумышленники планировали совершить в мае. Одному из юношей 14 лет, второму — 15.

В региональном СУ СК РФ в свою очередь сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Оба несовершеннолетних задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.