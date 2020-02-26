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Задержание подростков, планировавших школьную резню в Саратове, сняли на видео

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Задержание подростков, планировавших школьную резню в Саратове, сняли на видеоСаратов, 26 февраля. Кадры с места задержания двух подростков, планировавших массовое убийство в школе, появились в Сети. 

Спецоперацию провели сотрудники ФСБ. По данным силового ведомства, нападение злоумышленники планировали совершить в мае. Одному из юношей 14 лет, второму — 15.

В региональном СУ СК РФ в свою очередь сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Оба несовершеннолетних задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. 

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