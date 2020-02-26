Житель Кемерово выплатил долги по алиментам, чтобы не лишиться автомобиля

Кемерово, 26 февраля. Кемеровчанин побоялся, что у него отберут автомобиль и единовременно погасил задолженность по алиментам, которые не платил с 2013 года. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по области.

Отмечается, что мужчина нехотя выполнял свои обязательства перед ребенком. Житель областного центра не имел постоянного места работы и накопил долг по алиментам в размере 320 тысяч рублей. Похоже, что мужчину не беспокоил этот вопрос, пока судебные приставы не заинтересовались его автомобилем. Представители закона потребовали предоставить машину для составления акта описи и ареста, передает «Газета Кемерова».

Недобросовестному отцу запретили покидать пределы РФ. Узнав, что машину могут арестовать для погашения долга перед его 8-летней дочерью, кемеровчанин единовременно внес нужную сумму.

Ранее сообщалось, что 33,5 тысячи жителей Подмосковья, имеющих долги по алиментам, ограничили в праве выехать за границу, передает РИАМО.