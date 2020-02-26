ЛНА сбила два турецких беспилотника к югу от Триполи

Бенгази, 26 февраля. Пользователи Facebook и Twitter сообщают о сбитом турецком беспилотнике, принадлежавшем боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) силами Ливийской национальной армии (ЛНА) к югу от Триполи.

Солдаты армии Халифы Хафтара сбили БПЛА Bayraktar TB2 с серийным номером 18-031 от 302 Filo.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) также сообщало о двух сбитых турецких беспилотниках в Триполи над позициями ЛНА. Известно, что первый боевики запустили из аэропорта «Митига» — военные ЛНА подбили беспилотник в районе Айн-Зара в Триполи, когда воздушный аппарат обстреливал позиции подразделений вооруженных сил на фронтовых линиях.

Отметим, что в прошлом главный ливийский аэропорт «Митига» в настоящее время используется как военная база, которую заняли турецкие военные. Как ранее сообщил официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари, воздушную гавань переоборудовали под военные цели в январе этого года. Сейчас ее полностью контролируют турецкие военные.

Кроме того, Турция продолжает поставлять боевикам ПНС Ливии вооружение, военную технику, а также снабжает «армию» Файеза Сарраджа сирийскими боевиками из Идлиба. ЕС выдвинул инициативу создать специальную миссию по контролю за соблюдением эмбарго, которое в 2011 году ввела ООН. Это решение вызвало резкую негативную реакцию со стороны так называемого Правительства национального согласия, в связи с чем триполитанское руководство стремится сорвать предстоящие женевские переговоры.