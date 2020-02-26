Коновалов рассказал, почему Киев готовится к «наступлению» России

Москва, 26 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готовится к «наступлению» России. По мнению военного эксперта, директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, в СНБО, видимо, получили указание каким-то образом активизировать информационную войну вокруг ситуации в Донбассе.

В эфире радио Sputnik эксперт добавил, что последнее обострение на юго-востоке Украины показало, что ВСУ атаковали позиции военных Донбасса и «получили по зубам, но попытались представить это как наступление ополчения».

«Было очевидно, что силы Донбасса никакое наступление организовывать не собирались, а просто отбились от очередной атаки ВСУ. Теперь они придумали, что Россия собирается наступать. С чего? Нет для этого совершенно никаких причин, нет и разведданных у их кураторов из Вашингтона. Что они могут предъявить? Только сделать информационный вброс», — подчеркнул он.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает пять возможных сценариев развития ситуации на Донбассе. Один из них включает в себя «полномасштабное наступление РФ». Об этом в интервью местной радиостанции заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, правительство «очень-очень мощно» готовится и понимает, что необходимо делать в этом случае. Методы «сдерживания» также были учтены при составлении гособоронзаказа на предстоящие годы, утверждает Данилов.

По его словам, сценарии Украины просчитаны, прописаны и инсталлированы.

Стоит отметить, что ранее власти Украины неоднократно обвиняли РФ в якобы подготовке к военным действиям. О наращивании военных сил говорили экс-президент Петр Порошенко и бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Однако власти РФ по-прежнему опровергают данные заявления.

В апреле 2014 года в Украине началась гражданская война. Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота. По данным ООН, с начала внутреннего конфликта на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Как писала «Газета.ru», ранее Данилов предрек скорый развал России.