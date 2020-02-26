Цеков объяснил, как продление санкций США против РФ формирует антиамериканский фронт

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, принятые в связи с референдумом в Крыму. Сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что переживать из-за этого не стоит, потому что полуостров находился под реальными санкциями, когда был в составе Украины.

Отмечается, что продление на год коснется пакета санкций 2014 года, который был введен тогдашним президентом США Бараком Обамой из-за Крыма еще до референдума на полуострове.

На сайте Белого дома в опубликованном указе №13660 сказано, что действия России якобы создают неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США.

«Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с событиями на Украине», — говорится в пояснительной записке.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков признался, что на протяжении долгого времени ограничительные меры со стороны США никак не влияют на Россию и Крым.

«Большого внимания этому не уделяем, и никаких переживаний нет. Крым находился под санкциями, когда был в составе Украины. Это был период тотального разрушения Украины и издевательства над правами русскоязычных граждан, — пояснил Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Тогда была настоящая оккупация и проблемы, которые испытали крымчане».

После возвращения полуострова в состав Российской Федерации все стало нормально, заверяет член Совфеда.

«Настроение крымчан только усиливается по поводу правоты того выбора, который они сделали в 2014 году», — сказал политик.

При этом американские санкции против России, по словам Цекова, наносят ущерб самому Вашингтону и разрушают основания для нормального диалога двух стран.

«Такими санкциями они сами себя изолируют. Подобные санкции можно применить не только к России, но и к другим странам. Фактически за счет их усилий формируется антиамериканский фронт», — объяснил он.

Кроме того, Цеков уверен, что Крым будет еще очень долго находиться в русле внешней политики Соединенных Штатов.

«Они не могут оценить объективность изменений в международном сообществе. В частности, власти США абсолютно не обращают внимание на то, что крымчане самоопределились. Трудно сказать, когда они поймут, что нужно руководствоваться международным правом», — с сожалением отметил сенатор.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году, когда полуострове прошел народный референдум. При этом процедура полностью соответствовала всеми нормам международного права и Уставу ООН. Однако Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

США и их союзники ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно.