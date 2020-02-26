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Цеков объяснил, как продление санкций США против РФ формирует антиамериканский фронт

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Цеков объяснил, как продление санкций США против РФ формирует антиамериканский фронт

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, принятые в связи с референдумом в Крыму. Сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что переживать из-за этого не стоит, потому что полуостров находился под реальными санкциями, когда был в составе Украины.

Отмечается, что продление на год коснется пакета санкций 2014 года, который был введен тогдашним президентом США Бараком Обамой из-за Крыма еще до референдума на полуострове.

На сайте Белого дома в опубликованном указе №13660 сказано, что действия России якобы создают неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США.

«Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с событиями на Украине», — говорится в пояснительной записке.

Цеков объяснил, как продление санкций США против РФ формирует антиамериканский фронт

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков признался, что на протяжении долгого времени ограничительные меры со стороны США никак не влияют на Россию и Крым.

«Большого внимания этому не уделяем, и никаких переживаний нет. Крым находился под санкциями, когда был в составе Украины. Это был период тотального разрушения Украины и издевательства над правами русскоязычных граждан, — пояснил Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Тогда была настоящая оккупация и проблемы, которые испытали крымчане».

Цеков объяснил, как продление санкций США против РФ формирует антиамериканский фронт

После возвращения полуострова в состав Российской Федерации все стало нормально, заверяет член Совфеда.

«Настроение крымчан только усиливается по поводу правоты того выбора, который они сделали в 2014 году», — сказал политик.

При этом американские санкции против России, по словам Цекова, наносят ущерб самому Вашингтону и разрушают основания для нормального диалога двух стран.

«Такими санкциями они сами себя изолируют. Подобные санкции можно применить не только к России, но и к другим странам. Фактически за счет их усилий формируется антиамериканский фронт», — объяснил он.

Кроме того, Цеков уверен, что Крым будет еще очень долго находиться в русле внешней политики Соединенных Штатов.

«Они не могут оценить объективность изменений в международном сообществе. В частности, власти США абсолютно не обращают внимание на то, что крымчане самоопределились. Трудно сказать, когда они поймут, что нужно руководствоваться международным правом», — с сожалением отметил сенатор.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году, когда полуострове прошел народный референдум. При этом процедура полностью соответствовала всеми нормам международного права и Уставу ООН. Однако Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

США и их союзники ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно.

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