Симферополь, 26 февраля. События 26 февраля 2014 года в Симферополе являются точкой невозвращения Крыма в состав Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем профиле в Instagram.

Тогда прошел митинг, организованный партией «Русское Единство» и другими пророссийскими силами, у здания крымского парламента в Симферополе. Также пришли и крымские татары, которые выступали за смену власти на Украине. Произошли столкновения, 35 человек пострадали, два участника митинга погибли.

«День 26 февраля стал точкой невозврата, после которой крымчане окончательно убедились, что наши пути с государством победившего нацизма и русофобии, в которое превратилась постмайданная Украина, разошлись навсегда. Мы могли рассчитывать только на себя и на помощь России», — заявил Сергей Аксенов.

Он назвал этот день кульминационной датой, которая во многом определила дальнейшую судьбу полуострова. Глава Крыма отметил, что тогда еще никто не знал о проведении референдума, который показал, что подавляющее большинство крымчан выскажутся за воссоединение с Россией.

«Что благодаря историческому решению нашего президента воля народов Крыма будет выполнена, что наша крымская мечта получит правовое воплощение. Но все мы осознавали, что дороги назад нет», — резюмировал Аксенов.

Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году. Тогда был проведен народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что жители полуострова хотят войти в состав РФ. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.