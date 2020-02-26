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Эксперт по безопасности оценил риски кражи данных «умными» колонками

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Эксперт по безопасности оценил риски кражи данных «умными» колонками Москва, 26 февраля. «Умные» колонки могут быть опасны для своих владельцев, предупредил  член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

Эксперт прокомментировал сообщения СМИ о нескольких инцидентах, когда умные колонки самостоятельно начинали записывать окружающие звуки. Токаренко объяснил, что любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон, в том числе и динамик «умной» колонки.

«Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая «умная» вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», – рассказал он в комментарии радио Sputnik.

При этом Токаренко обратил внимание, что в скрытых функциях домашних устройств может разобраться далеко не каждый пользователь. Идеальным средством защиты персональных данных не может считаться и специально введенная «кнопка для параноиков», которая по идее отключает микрофон. Эксперт добавил, что спрос на личную информацию юзеров найдется всегда. В первую очередь, это рекламщики: «Таргетированная реклама – это наиболее быстро оборачиваемые деньги».

«Вторые платят спецслужбы. Третьи – преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание», — добавил он.

По мнению Токаренко, тем, кто беспокоится о своей «цифровой безопасности», при выборе девайса стоит отдать предпочтение известным маркам, у которых есть сертификаты для продажи в России. 

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