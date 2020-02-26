Россияне рассказали, через какую социальную сеть проще всего найти работу

Москва, 26 февраля. Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной в поисках работы среди социальных сетей. Об этом говорится в итогах исследования трех тысяч респондентов. Исследование было проведено сервисом «Работа.ру».

По данным специалистов, на втором месте по удобству поиска работы оказалась социальная сеть «Одноклассники». На третье место россияне поместили Instagram, четвертое место занял Facebook.

Как пишет РИА Новости, 70% опрошенных сообщили, что когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. 55% человек считают социальные сети удобным и эффективным инструментом для поиска работы.

«Мы рекомендуем искать работу только в проверенных группах, а также на страницах сервисов для поиска работы», — советует директор по маркетингу сервиса «Работа.ру» Ксения Курникова.

Напомним, 74% жителей Российской Федерации настроены на смену места работы в новом году. Отмечается, что более половины (53%) респондентов ищут новую работу, потому что недовольны уровнем заработной платы на текущем месте. Почти четверть опрошенных из тех, кто намерен сменить работу, хотят попробовать себя в принципиально новой сфере.

Жалуются на чрезмерную нагрузку на нынешнем рабочем месте 6% респондентов. В плохих отношениях с руководством признались 3,5% опрошенных. 13% участвующих в опросе выбрали вариант «Другое», который включает в себя удаленность рабочего места от дома, неудобный график, переезд и несоответствие работы полученному образованию.

Всего в опросе поучаствовало 3 тысячи жителей Российской Федерации в возрасте старше 18 лет.

Как писала «Газета.ru», стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в России.