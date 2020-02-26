Девушка ударила ножом свою бабушку во время ссоры в Дагестане

Махачкала, 26 февраля. 27-летняя жительница Хасавюрта ударила ножом свою бабушку во время бытовой ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел во дворе частного дома. Между родственниками возникла словесная перепалка, переросшая в поножовщину. 27-летняя внучка схватила нож и несколько раз ударила свою 80-летнюю бабушку.

Пожилую женщину госпитализировали. Медики диагностировали у нее проникающие ранения грудной клетки.

Девушку задержали правоохранители. Криминалисты изъяли с места происшествия кухонный нож. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на беременную женщину в подъезде жилого дома в Новосибирске. Одним ударом ножа нападавший сгубил сразу две жизни — будущей матери и нерожденного ребенка. Правоохранители задержали подозреваемого в одном из отелей Омска, передает «Царьград».