Сурков раскрыл детали разговора с Путиным перед отставкой

Москва, 26 февраля. Экс-помощник президента России Владислав Сурков раскрыл подробности своего разговора с Владимиром Путиным перед обнародованием указа об увольнении.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее рассказал, что Путин и Сурков действительно виделись, когда уже бывший помощник президента покинул пост по собственному желанию.

По словам Суркова, говорили «о том, о чем счел нужным говорить президент». В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованного изданием «Актуальные комментарии», экс-помощник президента России отметил, что был рад выразить благодарность Владимиру Путину.

«За то, что он позволил мне 20 лет работать на него. И в меру сил участвовать в его великих делах. Было круто. Большая честь для меня», — сказал Сурков.

Он не смог ответить на вопрос, почему между заявлением об уходе с поста и выходом официального документа прошло достаточно много времени. Сурков вспомнил слова одной умной женщины, которая заявила: «Это они тебе, дураку, дают время одуматься».

«Но полагаю, все проще. Понятно же, что моя бумажка — ну далеко не приоритетный документ. Пока походила по кабинетам, там полежала, тут полежала», — резюмировал Владислав Сурков.

Как напоминает «Газета.ru», Сурков освобожден от должности помощника президента РФ официальным указом, который был опубликован в середине февраля. Его место на украинском направлении займет бывший вице-премьер Дмитрий Козак.