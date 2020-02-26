Москва, 26 февраля. Совет Федерации одобрил закон о введении почетного звания «Город трудовой доблести». Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Речь, в частности, идет о городах, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», производя военную и гражданскую продукцию. Согласно документу, на их территории будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства.

Особую значимость принятого решения в беседе с ФАН отметила член комитета Госдумы по культуре Светлана Савченко. Так, по ее словам, это одна из мер, направленных на борьбу с попытками ряда стран переписать нашу историю.

«Представьте себе, что за несколько месяцев эвакуировали предприятия, миллионы людей, которые на них трудились, оборудование. Их перевезли в безопасные места, чтобы промышленность продолжала работать. Это трудовой подвиг народа, и он, конечно, должен быть прославлен», — заявила член фракции «Единой России».

По ее мнению, об этом подвиге должны помнить все россияне.

«Это и шаг по сохранению памяти для тех людей, которые живут в этих городах. Ведь подрастает молодое поколение. Оно, конечно, должно знать, почему город носит такое имя, что здесь было, какие были предприятия. Речь-то даже идет не о самом городе, а о людях, которые своим беззаветным трудом ковали победу, — добавила депутат. — Безусловно, все, что сейчас делается для того, чтобы сохранить нашу историю, историческую правду, — это все очень правильно», — заключила Савченко.

Ранее свое мнение ФАН озвучил и депутат Сергей Вострецов. Он обратил внимание, что необходимо сделать все возможное, чтобы увековечить подвиг наших родных.