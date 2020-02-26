Сурков «без шуток» рассказал, чем займется после ухода с поста помощника президента

Москва, 26 февраля. Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков рассказал, чем займется после отставки. Политик планирует практиковать «малые политические формы».

«Кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников. Или сочинение трактата не для печати о предоставлении частичных избирательных прав ботам в качестве первого шага к эмансипации виртуальной личности», — перечислил возможные виды деятельности Сурков, отметив, что говорит «без шуток».

Он признался, что продолжит заниматься политикой, поскольку всегда интересовался этой сферой. Также Сурков подчеркнул, что оставил пост помощника президента по собственной инициативе.

«Это была чистая самоволка», — заявил политик в интервью для портала «Актуальные комментарии».

Сурков подчеркнул, что ни сколько не жалеет о своем решении. При этом на вопрос о причинах отставки он ответил уклончиво.

«Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать… Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так», — пояснил Сурков.

Об отставке Владислава Суркова стало известно 18 февраля — соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Сурков занял пост помощника главы государства в сентябре 2013 года. На этой должности он, в частности, занимался вопросами, связанными с урегулированием кризиса на Украине, а также на экспертном уровне участвовал в работе «нормандского формата» (Россия, Украина, ФРГ, Франция).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в будущем Суркова могут задействовать на разных направлениях, не только на украинском, однако пока точных данных о том, где он будет работать, нет.