США хотят «повысить уровень медиаграмотности» жителей Молдавии

Кишинев, 26 февраля. Посольство США в Молдавии намерено заняться «повышением уровня медиаграмотности» молдован.

Американское посольство объявило конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на повышение уровня медиаграмотности жителей Молдавии. Предполагается, что на проект выделят 75 тысяч долларов.

В документе, который оказался в распоряжении RT, указывается, что цель проекта — «развитие среди молдаван навыков критического мышления в отношении СМИ и социальных сетей». К подобным навыкам относятся: умение отличить информацию от пропаганды, анализировать СМИ и осознанно взаимодействовать с социальными сетями.

«Приветствуются заявки, направленные на содействие гражданам Молдавии в выявлении и отсеивании дезинформации в отношении избирательных кампаний и выборов 2020 года», — говорится в тексте.

Проект, как уточняется, направлен на население Молдавии в целом, включая румыно- и русскоговорящих жителей республики.

Ранее аналитики заявили, что США, теряя интерес к НАТО, ищут соратников среди менее заметных партнеров для противодействия растущему влиянию России. Например, американская сторона решила открыть в Румынии «информационный фронт», используя Бухарест в своих корыстных целях.