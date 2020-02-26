Совет Федерации одобрил закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников

Москва, 26 февраля. Совет Федерации одобрил закон о качественном питании школьников. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При подготовке документа президентом России Владимиром Путиным была внесена поправка, согласно которой учащиеся 1–4-х классов будут бесплатно получать горячее питание не менее одного раза в день. Источниками финансирования станут федеральный, региональный, а также местный бюджеты.

В беседе с ФАН принятое решение прокомментировал депутат Рифат Шайхутдинов.

«Это очень хороший закон, который, прежде всего, направлен на обеспечение здоровья нации, ведь правильное и сбалансированное питание детей — его залог. Дети должны обедать бесплатно вне зависимости от доходов семьи. Теперь не будет иметь значения, признана ли она малоимущей, является ли многодетной. Все учащиеся начальной школы будут питаться за счет государства», — заявил парламентарий.

По его словам, подобные инициативы обсуждались неоднократно.

«Лет десять мы уже говорим о том, что это необходимо, и наконец-то этот закон принят», — указал Шайхутдинов.

Свою позицию ФАН озвучил и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Конечно, эту меру давно необходимо было реализовать. Стоит напомнить, что первыми предложение по организации в той или иной степени бесплатного питания в школах предлагала фракция КПРФ. Наша партия вносила законопроект о бесплатном стакане молока для школьников. Сейчас такой проект, например, запущен в Иркутской области и приносит первые результаты. В законе, о котором идет речь, предложено более обширное решение — горячее питание. Мы, естественно, его можем только поддержать», — рассказал депутат.

Если польза для здоровья детей будет подтверждена экспертами и статистикой, то данную норму стоит распространить и на всех школьников, считает собеседник ФАН.