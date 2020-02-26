Мирные жители возвращаются в пригород Алеппо

Дамаск, 26 февраля. Мирные жители начинают возвращаться в сирийский поселок Рашидин в пригороде Алеппо.

Там завершились боевые действия. Одним из первых в поселок Рашидин вернулся Мухаммад Джабхат. Молодой человек сейчас оценивает степень разрушения собственного дома и ущерб, нанесенный террористами, передает корреспондент РИА Новости.

«Здесь у нас был мандариновый сад. Боевики его весь вырубили. Зачем?» — возмущенно поинтересовался Мухаммад Джабхат, отметив, что нужны большие средства для ремонта разграбленного дома.

Экстремисты и террористы вели обстрел соседних районов Алеппо из Рашидина, превратив сирийский поселок в один из своих основных опорных пунктов. Во время боевых действий погибли и были ранены десятки местных жителей, многие были вынуждены покинуть свои дома.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже несколько лет. С 2015 года Россия оказывает активную поддержку официальным властям САР в борьбе с террористами. Благодаря грамотной работе ВКС РФ удалось освободить многие сирийские города от боевиков. Президент Сирии Башар Асад ранее заявил, что сирийцы настроены освободить страну от «лап спонсируемых иностранцами террористов».

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о встрече 5 марта с лидером России Владимиром Путиным для обсуждения военной эскалации в Идлибе в Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения этой встречи. По его словам, речи о двусторонних контактах не идет, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Как отмечает «Газета.ru», ситуация в Идлибе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим тишины, однако террористы ответили агрессией.