Собчак заявила, что Шепелева уволили из-за нее

Москва, 26 февраля. Телеведущая и светская львица Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с уходом Дмитрия Шепелева с должности ведущего на Первом канале. Об этом она высказалась в социальной сети Instagram.

Собчак намекнула, что ее коллегу уволили из-за нее. Она накануне опубликовала фотографию, на которой запечатлена с шоуменом Александром Гудковым. Оба предстали в образе зомби. В посте Собчак поздравила Гудкова с днем рождения. В комментариях пользователи усыпали артистка поздравлениями, а некоторые подняли тему увольнения Дмитрия Шепелева с Первого канала. Собчак пошутила, что Шепелева уволили из-за нее.

«Вообще в принципе все плохое в мире — из-за меня», — иронично написала она.

Ранее стало известно, куда может устроиться телеведущий Дмитрий Шепелев, уволившийся с Первого канала. Коллеги Дмитрия Шепелева по программе «На самом деле» сообщают, что заработная плата ведущего составляла пять миллионов рублей в месяц, однако он захотел повышения оклада. Сообщается, что пока поклонники Шепелева гадают, куда пойдет телеведущий, он уже активно встречается с потенциальными работодателями.

Напомним, один из коллег Шепелева по шоу «на самом деле» заявил, что телеведущий оставил проект из-за сдавших нервов. По его словам, Дмитрий однажды не сдержался и психанул, сказав, что уволится. На что ему ответили, что не станут удерживать. Также сообщалось, что Шепелев устал от «желтушного» формата его программы и хочет участвовать в более серьезном проекте.

Актер массовки программы «На самом деле» на Первом канале заявил, что телеведущего Дмитрия Шепелева в качестве ведущего заменит внебрачный сын Спартака Мишулина.