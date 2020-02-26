Роскачество проверит популярные у детей слаймы на токсичность

Москва, 26 февраля. Роскачество запускает исследование слаймов, которые очень популярны у детей. Эксперты проверят игрушку на токсичность, сообщается на сайте организации.

«Одна из основных задач — оценить состав слаймов и, тем самым, проверить их безопасность», — говорится в сообщении.

В рамках исследования эксперты закупят слаймы порядка 20 брендов. Изучаться будет «тянучка» как российского, так и зарубежного производства. Приобретать слаймы планируют в специализированных интернет-магазинах и в крупных сетях, торгующих детскими товарами.

Роскачество установит, есть ли в составе популярных игрушек токсические вещества, способные вызвать ожог, раздражение кожи или дыхательных путей, а также аллергию, отравление и воспаление тонкой кишки. Слаймы проверят по 50 показателям, включая содержание цинка, свинца, этилового спирта, липкость к рукам, интенсивность запаха и внешний вид. Кроме того, эксперты установят, существуют ли безопасные рецепты для изготовления слаймов в домашних условиях. Итоги Роскачество подведет ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня.

Слаймы были выпущены американским производителем Mattel в 1976 году. Тянущаяся игрушка очень популярна у современных детей. Ранее сообщалось, что набор для изготовления слаймов стал одним из самых ходовых новогодних подарков для маленьких россиян.