Врачи рассказали, как правильно есть блины

Москва, 26 февраля. Ежедневное употребление блинов на масленичную неделю не вызовет неприятностей, если совмещать это с физической активностью и есть их в умеренном количестве, заявили врачи. Они также рассказали, как правильно есть блины.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов призвал не объедаться блинами на масленичную неделю, особенно это касается тех, кто потом намерен поститься.

«Можно в день съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью», — сказал профессор в беседе с РИА Новости.

Он указал, что блины — достаточно калорийный продукт, с одной стороны, он является источником энергии, а с другой — чрезмерное потребление может привести к набору веса. Медик рекомендует употреблять блины в первой половине дня — на завтрак или обед, перед физической активностью.

С ним согласна доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия. По ее словам, при употреблении большого количества блинов во время масленичной недели нужно сокращать калорийность других продуктов.

Противопоказания к употреблению блинов является только индивидуальность непереносимость каких-то компонентов продукта, указал Буеверов. В остальных случаях, по словам эксперта, употреблять блины можно, но в умеренном количестве. Медик также посоветовал людям, страдающим ожирением, диабетом второго типа, жировой болезнью печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, сократить потребление главного блюда масленичной недели.