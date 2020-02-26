Депутат Федоров предложил проверить законность сбора ДНК россиян соцсетью MyHeritage

Москва, 26 февраля. Социальную сеть MyHeritage предложили проверить на законность сбора ДНК-данных граждан России. Соответствующий запрос направил в Генпрокуратуру РФ депутат Госдумы Евгений Федоров.

В документе отмечается, что международная компания на коммерческой основе предлагает россиянам сдать анализ ДНК и узнать свое этническое происхождение. Копия обращения на имя генерального прокурора России Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

Примечательно, что тест сдается дистанционно, то есть материалы для него присылаются из-за границы и отсылаются обратно в специальном конверте. Евгений Федоров пояснил, что социальная сеть MyHeritage занимается трансграничной передачей биометрических персональных данных россиян на территорию иностранного государства.

Депутат в тексте обращения опирается на статью 12 Федерального закона «О персональных данных». Он попросил «принять меры по запрету или ограничению трансграничной передачи персональных данных» россиян на территории иностранных государств «в целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан».

Следственный комитет РФ ранее опубликовал видео о работе отдела медико-биологических исследований в рамках образовательной серии «Чудеса криминалистики». Эксперты СК РФ пользуются современным оборудованием, которое значительно упрощает идентификацию личности. Заместитель руководителя медико-биологической лаборатории Следственного комитета Светлана Фролова подчеркнула, что для генетики нет ничего невозможного. Но на исследования требуется время.