РФ инвестировала миллиарды в золото, стоимость которого побила рекорды

Москва, 26 февраля. Эпидемия коронавируса спровоцировала популярность золота, инвесторы по всему миру начали вкладывать средства в драгоценный металл. Как уточнили специалисты, в начале недели цена на золото выросла более чем на 2% и достигла рекордного уровня с февраля 2013 года.

Так, стоимость драгоценного металла взлетела до 1691,7 доллара за тройскую унцию, также на 1,7% поднялись цены на серебро, достигнув отметки в 18,84 доллара за унцию.

Как считают эксперты, это связано со вспышкой коронавируса, которая обвалила фондовые рынки по всему миру. По данным англоязычного RT, инвестиции России в золото хорошо окупятся. С 2014 года Центробанк РФ вложил порядка 40 миллиардов долларов в драгоценный металл.

При этом за это время золотой запас страны достиг уровня 73,2 миллиона тройских унций (2 276,8 тонны) и оценивается примерно в 116 миллиардов долларов.

«Москва чувствует, что золото со временем станет более ценным активом, чем американский доллар», — считает эксперт Gold Newsletter Бриен Лундин.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Число заразившихся в КНР превысило 78 тысяч, а жертвами инфекции в стране стали боле 2,7 тысячи человек.

Ранее заместитель главы Минздрава Ирана Ирадж Харирчи признался, что заражен коронавирусом. А в Италии в связи с эпидемией решили на два дня раньше завершить Венецианский карнавал.

В России зарегистрировали только два случая коронавируса — в Тюмени и Забайкалье. Оба заразившихся являются гражданами КНР, они уже выздоровели.

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