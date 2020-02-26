Суд признал законным отказ властей Петербурга в проведении марша в память Немцова

Санкт-Петербург, 26 февраля. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении административного иска организаторов демонстрации памяти Бориса Немцова, планируемой на 29 февраля, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ответчиком выступил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга, который решил отказать в согласовании маршрута прохождения шествия, выбранного инициаторами в дневное время в центральной части агломерации, на самых загруженных маршрутах передвижения людей и транспорта.

Заседание прошло без эксцессов. Суд разрешил фото- и видеосъемку в зале, а приставы количество зрителей не ограничивали. Однако при заявленном числе участников шествия не менее 4,5 тысячи в зал поддержать ответчика явилось восемь человек.

С самого начала рассмотрения дела наблюдателям стала ясной перспектива проигрыша активистов: в исковом заявлении неоднократно на разные лады повторялось несогласие с решением региональной власти, однако жалобщики не потрудились собрать и представить суду доказательства своей правоты. Решение об отказе в удовлетворении иска судья Татьяна Чистякова огласила ближе к 21.00.

Как отметили наблюдатели по окончании рассмотрения дела, современная практика российского правосудия и международных судебных структур стоит на презумпции добросовестности властей при рассмотрении вопросов организации общественных мероприятий. Бездоказательная жалоба не может быть поддержана российским судом и вряд ли будет коммуницирована Европейским судом по правам человека.

Напомним, что в октябре 2019 года Смольнинский районный суд и Санкт-Петербургский городской суд уже рассматривали аналогичный иск с теми же сторонами спора на решение об отказе в согласовании проведения демонстрации, озаглавленной фамилией Немцова. Тогда суд встал на сторону правительства Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга не всегда согласует предлагаемые общественниками маршруты проведения общественных мероприятий, однако всегда предлагает альтернативу. Вместо данного маршрута по центру города активистам было предложено собраться на площади Ленина возле Финляндского вокзала. Это тоже далеко не окраина Петербурга.

Больше того, при обнаружении неясностей в заявке на митинг комитет всегда дает время и возможность их поправить.