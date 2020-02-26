«Отец стендапа» в России Руслан Белый рассказал, почему комикам не место в политике

Москва, 26 февраля. Звезда ТНТ и один из самых популярных стендап-комиков России Руслан Белый рассказал, почему артистам не место во власти. По его словам, то, что на Украине в выборах победил бывший шоумен Владимир Зеленский — это ненадолго.

«Это неплохо, на мой взгляд, но не думаю, что это надолго», — сказал он.

Как пишет KP.Ru, кроме того, он прокомментировал желание лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова идти в политику. По его словам, у Шнурова нет больших политических амбиций, а политику часто используют для получения еще большей популярности.

«Возможно, они сели с админами, провели исследования, что кликабельность Шнурова в интернете упала в два раза. И теперь, чтобы продолжать собирать стадионы, ему нужен какой-то инфоповод. Возьмите, к примеру, телеведущую Ксению Собчак. Она пошла в президенты, а теперь у нее шоу на Первом, в YouTube миллионы просмотров. В современном мире очень сложно оставаться принципиальным», — сказал он.

Ранее Собчак отреагировала на вступление лидера группировки «Ленинград» в Партию роста. По ее мнению, насмешки 46-летнего музыканты по поводу политических амбиций связаны лишь с тем, что Шнур сам хотел оказаться в политике. Журналистка иронично пожелала «удачи молодому политику» в новой для него сфере.

Руководитель фракции Партия роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева сообщила, что Шнуров был включен в состав партии.

Ранее писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал сообщение о вступлении лидера «Ленинграда» в Партию роста. По мнению Пучкова, планы Шнура выглядят интересными и разумными. Писатель рассчитывает, что певец «сможет что-то хорошее сделать».