Ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные кнопочные телефоны

Москва, 26 февраля. Ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы бесплатные кнопочные телефоны. Отмечается, что государство договорилось с сотовыми операторами о выдаче ветеранам бесплатных устройств.

Кроме того, услуги связи ветеранам также будут предоставляться бесплатно. По данным газеты «Известия», на мобильные телефоны может быть потрачено до 50 миллионов рублей, на услуги связи — до 80. Как уточнили эксперты, кнопочные телефоны, несмотря на то, что большинство россиян пользуются смартфонами, остаются востребованными. Доля таких устройств в общих продажах составляет 27%.

Напомним, на единовременные выплаты российским ветеранам к юбилею Победы выделят 71 миллиард рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он уточнил, что деньги ветераны получат в апреле-мае 2020 года. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о единовременной выплате к 75-летию Победы. Они будут выплачены не только ветеранам, но и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Глава государства напомнил, что обычно выплаты к годовщине Победы составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла, однако в 2020 году решил отступить от ранее установленной суммы.

Размер единовременных выплат составит 75 тысяч рублей.

Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ветеранам, прожившим в блокадном Ленинграде хотя бы один день, будут полагаться дополнительные выплаты. Соответствующая финансовая поддержка коснется тех, кто не имеет медалей или знаков, связанных с блокадой города в годы Великой Отечественной войны.