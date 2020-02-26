В Латвии могут закрыть Первый Балтийский канал, вещающий на русском языке

Москва, 26 февраля. В Латвии под угрозой закрытия оказался Первый Балтийский канал, вещающий на русскоязычное население. Об этом рассказали исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров и одна из работниц СМИ.

Отмечается, что сотрудникам телеканала уже разослали уведомления об увольнении. Как передает радио Sputnik в Латвии ранее было решено увеличивать пропорцию телепрограмм на языках Евросоюза до 80%. Служба государственной безопасности Латвии провела обыски в Риге и Таллине в офисах медиа-холдинга «ВМА» («Балтийский медиа Альянс»), в который входит самый популярный в Прибалтике телеканал — Первый Балтийский канал.

Канал вещает на русском языке. Уточняются, что обыски связаны с якобы связями канала с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, который находится в санкционных списках Европейского союза.

Сотрудница телеканала на условиях анонимности прокомментировала ситуацию.

«Каждый день рассматривается несколько вариантов развития событий, в том числе и закрытие канала. Но наше руководство намерено бороться до конца», — подчеркнула она.

Исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров подтвердил, что журналисты уже получили уведомления об увольнении.

Согласно законодательству Латвии, на территории страны только один государственный язык — латышский. Русский язык хоть и является родным для 40% населения прибалтийской страны, но имеет статус иностранного.

22 марта 2018 года латвийский парламент в окончательном чтении принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, которые предусматривают, что с 2019 года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах национальных меньшинств. Окончательный перевод на обучение на латышском языке завершиться 1 сентября 2021 года. Эти меры вызвали недовольство и протесты среди русскоязычного населения государства.