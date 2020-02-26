Бывшая жена Безрукова замуровала дверь в квартиру покойного сына

Москва, 26 февраля. Актриса Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру своего сына Андрея Ливанова, который скончался в 2015 году. О капитальном ремонте рассказала консьержка подъезда, в котором проживает бывшая жена актера Сергея Безрукова.

Актриса родила сына от своего первого мужа — заслуженного артиста Игоря Ливанова. Ливанова-младшего нашли мертвым почти пять лет назад в ванной его собственной квартиры. Причиной смерти 25-летнего парня стал несчастный случай — молодой человек поскользнулся и ударился головой о плитку.

С Сергеем Безруковым Ирина развелась спустя несколько месяцев после трагедии. Супруги проживали в высотном доме на юго-востоке Москвы, а Андрей Ливанов занимал соседнюю квартиру. В связи с горем, постигшим семью, Безрукова долгое время не могла находиться в своей квартире, однако в 2017 году все же пригласила программу «Идеальный ремонт», чтобы дизайнеры преобразили жилище, и актриса смогла снова въехать в него.

Однако этих перемен Безруковой было мало. Совсем недавно она решила объединить свою квартиру с квартирой, в которой жил ее покойный сын.

«Андрей, сын, жил в 96-й, Ира с Сережей — через стенку, в 97-й. А теперь в жилье сына из предбанника не попасть: там, где была дверь, все замуровали, ровная стена», — рассказала консьержка KP.RU.

На то место, где находился дверной проем, Ирина Безрукова повесила картину с водопадом. По словам консьержки, 54-летняя актриса живет в одиночестве и часто уезжает за границу. Сама Безрукова уточняла, что очень разборчива и еще не встретила достойного мужчину.

«Так-то я готова рассматривать кандидатуры, но они побаиваются и в основном только поглядывают», — призналась актриса.

Ранее Ирина Безрукова опубликовала фото в купальнике на своей странице в Instagram. Подписчиков поразила стройная фигура актрисы.