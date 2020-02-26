Мария Бутина оценила роль ООН в мире и перспективы освобождения российских социологов

Москва, 26 февраля. Международное сообщество предпочитает не обращать внимание на незаконное лишение свободы в Ливии российских социологов, граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана из-за зашкаливающей русофобии, а также из-за потери ООН своего влияния.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил общественный активист Мария Бутина, которая, напомним, сама была незаконно задержана в США и провела почти год в американской тюрьме. Сегодня, 25 февраля 2020 года, она присоединилась к бессрочной акции Фонда защиты национальных ценностей и вышла с одиночным пикетом к посольству Ливии, в одной из тюрем которой с мая 2019 года находятся россияне. ФАН посетил акцию и пообщался с Марией.

«Я здесь склонна выделить два момента. Первое — это очевидные русофобские настроения, которые мы сегодня видим в международном сообществе, — объяснила она. — Закон поворачивают так, как выгодно именно западным демократиям, в частности — США. Ведь если бы дело шло об их гражданах, то, да — международное сообщество сейчас бы вовсю кричало о каденции, о защите прав человека и обо всем прочем. А если речь идет о российских гражданах, то об этом в принципе можно не упоминать».

С другой стороны, по мнению Бутиной, проблема также в том, что Организация объединенных наций больше не способна оказать существенное влияние на ситуацию в мире.

«Я, к сожалению, должна констатировать, что роль ООН как таковой, именно как организации, которая в состоянии оказывать хоть какое-то влияние на международную политику, сегодня фактически равна нулю, — отметила собеседница ФАН. — Потому что посмотрите — даже в моей ситуации. Были неоднократно заявления о том, что ко мне применялись пытки: это были и постоянные побудки по ночам, каждый 15 минут, что меня держали в одиночной камере 114 дней вместо положенных 14, больше которых это уже считается пыткой».

По словам Марии Бутиной, Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в РФ, обращалась в ООН, в комитет против пыток.

«И что? И абсолютно никакого эффекта! Никакой деятельности ООН в этом направлении не вела. А даже если бы и вела, то США просто все равно. Поэтому, к сожалению, я должна констатировать, что ООН, как институт, — совершенно нерабочая организация», — сказала она.

В этих двух моментах, делает вывод Бутина, и заключается причина того, что международное сообщество игнорирует ситуацию вокруг Шугалея и Суэйфана.

«Я думаю, что, увы, с одной стороны, нерабочая организация, а с другой стороны, эти очевидно антироссийские действия, которые просто повсеместно мы видим по всему миру по отношению к нашим гражданам. Я думаю, в этом дело», — заключила она.

При этом Мария Бутина уверена в том, что привлечение внимания к ситуации может поспособствовать освобождению россиян. И это она знает не понаслышке, а по собственной истории.

«Привлечение внимания, естественно, влияет на успешный исход развития ситуации, — не сомневается она. — И моя история это продемонстрировала… Я вам скажу, что аналогичная ситуация будет и внутри нашей страны. То есть, если возникают какие-то скандальные дела — моя организация «Право на оружие», например, вела дела по самообороне. Привлечение общественного внимания привело к тому, что людей полностью оправдали. Потому что к их делам было приковано внимание общества. То есть просто так это все «замолчать» уже было нельзя. Как и в моей ситуации мне ведь вполне могли приписать что-нибудь. Придумать какой-нибудь шпионаж. Но этого сделать было нельзя, потому что было общественное участие».

Мария Бутина убеждена, что акция, которую запустил Александр Малькевич и Фонд защиты национальных ценностей не позволит мировому сообществу забыть о задержанных в Ливии россиянах.

«То, что на сегодняшний день делает Александр Малькевич, то, что мы стоим на вот этих пикетах возле посольства Ливии, не дает просто так забыть об этой ситуации. Капля камень точит! И здесь, я думаю, все средства хороши. Несмотря на бесполезность таких институтов, как ООН, существуют еще межгосударственные связи, и я думаю, подобное давление в конечном итоге возымеет свой результат, и мы вернем ребят на Родину», — подытожила Мария Бутина.

Напомним, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены экстремистами в мае 2019 года. Ученые содержатся в тюрьме «Митига» без предъявления обвинения.