Депутат Рады Бойко указал на массовое бегство жителей из Украины

Киев, 26 февраля. Текущая экономическая ситуация на Украине ведет к массовому оттоку населения, заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко. По его словам, это в перспективе может привести к исчезновению такого понятия, как область.

Как считает политик, наиболее острая ситуация складывается на западе Украины. По данным телеканала «НАШ», местные жители уезжают в поисках работы в другие страны. Бойко напомнил, что численность населения Украины неизменно падала после распада Советского Союза, ситуация обострилась после государственного переворота 2014 года.

Депутат подчеркнул, что новое руководство страны разорвало экономические связи с РФ, а в Евросоюзе украинская продукция оказалась невостребованной.

«Главная проблема в том, что у нас экономическая ситуация в стране такова, что у нас скоро области, о которых вы говорите, останутся без людей. Потому что они все уезжают», — сказал он.

Напомним, украинский бизнесмен, миллионер Александр Меламуд рассказал, как бегство молодых людей из страны сказывается на экономике. По его мнению, сложившаяся ситуация страшнее коррупции.

Свое мнение Меламуд высказал в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко». По словам бизнесмена, в настоящее время страну покидают молодые люди, которые могли бы строить государство. Миллиарды долларов, которые украинцы присылают домой, лишь помогают поддерживать экономику на плаву, считает он.

По мнению украинского предпринимателя, переехавшие в другую страну украинцы вскоре привыкают к жизни в чужом государстве и, в результате, перевозят туда свою семью.