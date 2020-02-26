Суд по делу Гагариной перенесли из-за встречного иска к Кормухиной

Москва, 26 февраля. Тверской суд Москвы принял решение перенести заседание по делу «Кормухина против Гагариной» в связи с тем, что в Перовский суд был подан встречный иск к певице Ольге Кормухиной за плагиат. Об этом рассказал юрист известной поп-исполнительницы Полины Гагариной в Тверском суде Москвы 25 февраля, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Ольга Кормухина потребовала признать плагиатом аранжировку Константина Меладзе песни Виктора Цоя «Кукушка», утверждая, что это копия аранжировки, сделанной для нее Алексеем Беловым.

Представительница Полины Гагариной в ходе заседания заявила, что эксперты Московской консерватории провели исследование и выяснили, что партитуры нотных записей исполнительниц не совпадают. Также юрист отметила, что «любой человек сам на слух сможет определить, что эти две композиции отличаются».

Представительница Российского авторского сообщества (РАО), которая участвовала в заседании в качестве третьего лица, сообщила, что Константин Меладзе, который делал аранжировку для Гагариной, получил разрешение от наследников Виктора Цоя и зарегистрировал свои авторские права. Переработка Белова официальной регистрации не получала, так как музыкант не регистрировал ее в РАО.

Юрист Полины Гагариной назвала обвинения Кормухиной «беспочвенными» и «не имеющими доказательств». Более того, по ее мнению, иск был составлен из двух разных частей, которые отличались друг от друга по содержанию и были отправлены в разное время, что является нарушением правил подачи иска.

Защита Кормухиной, в свою очередь, представила экспертизу аранжировок от музыкального критика Михаила Сегельмана, который обнаружил сходство в двух аранжировках. На это заявление юрист Гагариной ответила, что Михаил Сегельман не имеет соответствующей квалификации для такой экспертизы и его доводы нельзя считать аргументом.

Напомним, Ольга Кормухина выпустила свою аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка» в 2012 году, аранжировку для песни сделал Алексей Белов. В 2015 году Полина Гагарина исполнила эту песню под аранжировку Константина Меладзе. Песня стала саундтреком фильма «Битва за Севастополь».

В мае 2019 года Кормухина подала иск в Тверской суд Москвы, представив исследования экспертов, которые утверждают, что версия Полины Гагариной не является самостоятельным произведением.

Следующее заседание Тверского суда состоится 4 марта, как только Перовский суд Москвы вынесет свой вердикт по делу Кормухиной.