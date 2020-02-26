В Госдуме России назвали условие завершения гражданской войны в Донбассе

Москва, 26 февраля. Для окончания гражданской войны на востоке Украины в первую очередь необходимо «уничтожить» проявления национализма в стране, считает депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Он прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что Россия якобы пытается отделить регион или Галичину от Украины. Данилов уточнил, что не любит слово «Донбасс» и считает его элементом гибридной войны.

Как пишет RT, Водолацкий подчеркнул, что Киев должен «предъявлять претензии сами к себе».

«Все больше и больше в кулуарах власти президента Украины Владимира Зеленского слов о том, что нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нем, развивать Украину и дальше без тех жителей, которые не допускают на территорию батальоны», — подчеркнул Водолацкий.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.