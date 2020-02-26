Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса и тепловоза на Сахалине

Южно-Сахалинск, 26 февраля. На железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалина микроавтобус Toyota столкнулся с тепловозом. В аварии сильные травмы получил водитель автомобиля и две пассажирки, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

Авария произошла около 10.00 (02.00 по Москве). По предварительной версии, водитель Toyota выехал на запрещающий сигнал светофора. Всего в салоне автомобиля находились шесть человек. По словам очевидцев, они ехали из города Долинск на рыбалку.

Сообщается, что в результате аварии мужчину зажало в салоне автомобиля. Он получил травмы рук, но от госпитализации отказался. Двух его пассажирок госпитализировала скорая помощь. У одной наблюдаются подозрения на сотрясение мозга, а у второй на перелом грудной клетки.

На месте работают экстренные службы. Подробности произошедшего выясняются.