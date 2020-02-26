Трамп продлил санкции США против России из-за Крыма. События дня. ФАН-ТВ

В Госдуме рассказали о голосовании по конституции В российской Госдуме уточнили детали о всероссийском голосовании по поправкам в конституцию. А именно — о порядке его проведения. Так, законом закрепляется ответственность ЦИК за всю организацию этого процесса. При этом граждане страны смогут использовать многофункциональные центры или же сделать свой выбор дистанционно (при наличии такой возможности). День голосования предлагается объявить выходным, если он, конечно, выпадет на будни. Информировать население об этом и не только будет сам ЦИК — ему предоставят эфирное время в СМИ. Сейчас все эти предложения на рассмотрение депутатов уже внесла рабочая группа по конституции. Дату голосования по изменению основного закона могут озвучить уже в ближайшее время.

США продлили антироссийские санкции Соединенные Штаты вновь ступили на тропу санкций. Власти страны ввели новые ограничения против 13 организаций и частных лиц из Ирака, Китая, России и Турции. Детали озвучил госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, эти меры связаны якобы с нарушениями закона о нераспространении оружия в Северной Корее, Иране и Сирии. При этом из всех 13 попавших под санкции дипломат раскрыл лишь шесть — это представители Китая и Турции, которых США обвиняют в поддержке иранской ракетной программы. Известно, что новые санкции будут действовать как минимум два года — они ограничивают участие в американских госзакупках и предполагают различные запреты на экспорт. Кто из россиян «попал под раздачу», Помпео умолчал. Впрочем, на этом в США не остановились: президент Дональд Трамп еще на год продлил другие антироссийские санкции, которые действуют с 2014-го из-за ситуации с Крымом. Белый дом назвал мировой угрозой воссоединение полуострова с нашей страной. Хотя местные жители, проголосовавшие на референдуме, придерживаются абсолютно другого мнения.

На Украине готовятся к «наступлению» России К мнимой агрессии сегодня готовятся, конечно же, и на Украине. Глава Совета нацбезопасности (СНБО) страны Алексей Данилов рассказал, что его страна готовится к «полномасштабному наступлению» России. В эфире радио «Новое время» чиновник объяснил, что киевские власти сейчас рассматривают пять сценариев по реинтеграции Донбасса. И, согласно одному из них, наша страна якобы может провести в регионе крупную военную операцию. К такому варианту, по словам Данилова, Киев ведет «мощную подготовку». О неких пяти сценариях ранее заявлял и офис президента Украины Владимира Зеленского, но никаких деталей не раскрывал. Вообще, стоит сказать, что подобные военные прогнозы звучали от украинских политиков уже не раз и всегда опровергались самой Россией. Которая стороной конфликта в Донбассе даже не является.