Роспотребнадзор призвал не ездить в Южную Корею, Италию и Иран из-за вспышки коронавируса

Москва, 26 февраля. Роспотребнадзор призвал не посещать Италию, Южную Корею и Иран в связи со вспышкой коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Роспотребнадзор <…> не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Южной Корее зарегистрировано более тысячи случаев коронавируса, 12 человек в этой стране уже стали жертвами инфекции. Как передает телеканал «360», в Иране заболели 95 человек, 15 из них скончались. В Италии заразились 322 человека, зафиксировано 11 летальных исходов. Все смертельные случаи зарегистрированы в северных областях европейской страны — в Ломбардии и Венето, сообщает радио Sputnik.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Число заразившихся в КНР превысило 78 тысяч, а жертвами инфекции в стране стали боле 2,7 тысячи человек.

Ранее заместитель главы Минздрава Ирана Ирадж Харирчи признался, что заражен коронавирусом. А в Италии в связи с эпидемией решили на два дня раньше завершить Венецианский карнавал.

В России зарегистрировали только два случая коронавируса — в Тюмени и Забайкалье. Оба заразившихся являются гражданами КНР, они уже выздоровели.

На фоне новостей о коронавирусе в нашей стране подорожал чеснок. Как пишут «Известия», в январе 2020 года чеснок стоил на 37% больше, чем в первый месяц 2019 года.