Голландские СМИ заявили, что личности 13 свидетелей по делу MH17 останутся в тайне

Гаага, 26 февраля. Имена и фамилии 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении в 2014 году в Донецкой области самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, останутся в тайне. Об этом сообщили голландские СМИ со ссылкой на документы, которые оказались у них в распоряжении.

Журналисты утверждают, что судебный следователь постановил обеспечить право на защиту данных свидетелей, поскольку они могут чувствовать себя в опасности или может существовать угроза их здоровью. При этом 9 свидетелей из данного списка давали свои показания в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на голландскую телевизионную программу Nieuwsuur.

Также отмечается, что повестки о явке в суд направлены всем четырем подозреваемым, которые обвиняются в убийстве. Кроме того, одному свидетелю было отказано в обеспечении анонимности, поскольку гарантировать ее практически невозможно.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области в 2014 году, погибли 298 человек. Суд Гааги рассмотрит материалы дела 9 марта 2020 года.