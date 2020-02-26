Диетолог рассказал, как правильный завтрак помогает справиться с заболеваниями

Москва, 26 февраля. Российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, как правильный завтрак способен помочь справиться с множеством болезней.

По словам специалиста, человеку необходимо позавтракать в течение часа после того, как он проснулся. При этом, прием пищи должен составлять не меньше двадцати пяти калорий от суточной потребности организма. Именно завтрак диетолог назвала одним из факторов долголетия.

«Словом, завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотный, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы», – цитирует врача издание National News.

Диетолог объясняет, что правильный завтрак запускает метаболические «часы» и регулирует биохимические процессы, которые связаны с усвоением пищи. Кроме того, первый прием пищи пробуждает организм и дает ему понять, что энергия вновь поступила. В этот момент регулируется колебание инсулина, повышается чувствительность рецепторов к гормону.

«Поэтому обеспечивается профилактика формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем, которые появляются из-за соответствующих сбоев в организме», – поясняет Королева.

Врач также ответила на вопрос – насколько безопасно есть фастфуд? По мнению специалиста, подобный перекус имеет место быть в том случае, если рядом ничего не оказалось. Кроме того, в редких случаях на завтрак тоже можно съесть что-нибудь из фастфуда, считает диетолог.

Напомним, ранее австралийские ученые выяснили, что избыток фастфуда в рационе нарушает контроль мозга над аппетитом, приводя к перееданию, а также негативно сказывается на памяти, пишет «Газета.ru».