Данилко объяснил, как жюри Евровидения наказало Украину

Москва, 26 февраля. Певец Андрей Данилко рассказал, как жюри конкурса Евровидение-2018 могло наказать Киев за конфликт с Россией. Два года назад украинский исполнитель Melovin получил низкую оценку от судей.

Дело в том, что в 2017 году Россия отказалась участия в международном конкурсе эстрадной песни. В трансляции выступлений также отказал Первый канал. Причиной тому стало решение Киева запретить въезд в страну представительнице России Юлии Самойловой.

После этого, в 2018 году, Melovin в финале занял 17 место, получив всего получив 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там – жюри решает. Мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции», – цитирует РИА Новости Андрея Данилко.

Певец также отметил, что решение России в тот год стоило Евровидению «очень больших денег». При этом он добавил, что на украинского исполнителя «вылилось» так много «гадостей», что ему самому пришлось давать певцу успокоительные перед финалом.

Напомним, в этом году международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 посетит от Украины группа Go-A, прошедшая финал национального отбора. Выступления пройдут с 12 по 16 мая в Роттердаме. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году, пишет «Газета.ru».