Пушков оценил поведение грузинских журналисток, «набросившихся» на Лаврова

Москва, 26 февраля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал поведение журналисток с грузинского телеканала, которые «набросились» на российскую делегацию с вопросом о возможности визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тбилиси.

Пушков заявил, что грузинские журналистки «весьма экзальтированные дамы». При этом он отметил, что сам неоднократно испытывал напор телевизионщиц в Москве, Страсбурге и в Совете Европы.

«Они берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее об инциденте в Женеве рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что «идти было невозможно», и чтобы продвинуться вперед, делегации РФ пришлось «отодвигать потерявших всякое достоинство женщин». По словам официального представителя МИД РФ, ее и ее коллегу «зацепило», но глава МИД не пострадал.

Кадры с ответом Лаврова были опубликованы в Сети. На видеозаписи запечатлено, как представители грузинских телеканалов Imedi и 1TVGe, обступив министра, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе МИД РФ вопрос. Лавров в ответ раскритиковал журналисток, назвав их «больными».