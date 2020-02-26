Садальский раскритиковал Малышеву за ответ о недоступности цен в ее клинике

Москва, 26 февраля. Актер Стас Садальский прокомментировал слова врача и телеведущей Елены Малышевой, которая ответила на комментарий подписчицы о недоступности лечения в ее клинике. Первый прием в медцентре стоит 20 тысяч рублей.

Ранее в Instagram-аккаунте Малышевой подписчица по имени Ольга написала, что прием у академика Беленкова в клинике стоит больше, чем пенсия у ее матери. В ответ на этом телеведущая объяснила, что россияне могут пойти в бесплатную больницу, где тоже работают прекрасные кардиологи.

Позже Малышева удалила комментарий подписчицы, как и свой ответ на него. Однако данное заявление телеведущей уже вызвало дискуссию в социальных сетях.

Актер Стас Садальский, комментируя заявление Малышевой, назвал ее «буржуем от медицины» и возмутился тем, что она построила карьеру за счет телевидения, сообщает РИА Новости.

«Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть — деловой), направленной на личное обогащение», – написал Садальский в своем Instagram при этом заявив, что не стал бы лечиться у Малышевой даже в том случае, если бы ему заплатили.

В феврале прошлого года арбитражный суд Москвы привлек к административной ответственности медицинский центр Малышевой и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Согласно материалам дела, медцентр не соблюдал требований по оснащению оборудованием для профильной деятельности. Как после заявила телеведущая, все нарушения были позже устранены, пишет «Газета.ru».