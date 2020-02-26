Чеснок в России подорожал на фоне новостей о коронавирусе

Москва, 26 февраля. В России в январе 2020 года чеснок продавался на 37% дороже, чем в прошлом году. При этом в феврале цены на него продолжили расти. Эксперты связывают подобное подорожание с ажиотажем из-за распространения по миру коронавируса.

По данным статистики оператора фискальных данных «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за килограмм. В феврале народное средство от болезней прибавило еще 5,5%, повысив среднюю стоимость до 246 рублей. При этом, на сегодняшний день, в Федеральную антимонопольную службу пока не поступало обращений о повышении цен именно на чеснок, сообщают «Известия».

В свою очередь директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отметил, что объективных причин для повышения цен на данный овощ нет, поскольку урожай прошлого года был нормальный. При этом он отметил, что большая доля чеснока на российском рынке действительно привозится из Китая. Однако практики регулярных поставок нет.

«Что действительно связано с коронавирусом — так это то, что наши люди ассоциируют потребление чеснока с укреплением иммунитета. Ажиотаж со стороны населения и поднимает цены», – считает он.

При этом директор ФИЦ питания Дмитрий Никитюк отметил, что вера россиян в защиту чеснока от вирусов не совсем беспочвенна. Однако он посоветовал в терапевтических целях употреблять одну-две дольки вечером, под конец дня.

Напомним, ранее замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов заявил, что в стране не возникнет дефицита чеснока из-за коронавируса. По словам специалиста, в РФ в настоящее время существует достаточный запас. Потому, если прекратятся поставки из Китая, его хватит на всех, пишет «Газета.ru».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 80 тысяч человек. Умерли 2 761.